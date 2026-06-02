Auto vendite in ripresa | Stellantis domina e Leapmotor vola del 1278%

Notizia in breve

Le vendite di auto in Italia sono in aumento, con Stellantis che si conferma leader nel mercato. Tra i modelli che hanno contribuito alla ripresa delle immatricolazioni ci sono vetture di diverse marche del gruppo, che hanno registrato numeri positivi rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, il produttore cinese Leapmotor ha registrato un incremento delle vendite del 1278%, segnando una crescita significativa rispetto al periodo precedente.