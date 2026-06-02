Auto vendite in ripresa | Stellantis domina e Leapmotor vola del 1278%

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le vendite di auto in Italia sono in aumento, con Stellantis che si conferma leader nel mercato. Tra i modelli che hanno contribuito alla ripresa delle immatricolazioni ci sono vetture di diverse marche del gruppo, che hanno registrato numeri positivi rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, il produttore cinese Leapmotor ha registrato un incremento delle vendite del 1278%, segnando una crescita significativa rispetto al periodo precedente.

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? Punti chiave Quali modelli Stellantis guidano la ripresa delle immatricolazioni in Italia?. Come ha fatto Leapmotor a registrare un incremento del 1278%?. Perché le auto ibride senza spina dominano ancora il mercato?. Quali nuovi produttori cinesi stanno cambiando la mappa delle vendite?.? In Breve Le immatricolazioni totali da gennaio a maggio raggiungono 790.301 unità con crescita del 9,4%.. Le auto ibride senza spina coprono il 50,4% delle immatricolazioni totali da inizio anno.. Byd e Mg detengono rispettivamente quote di mercato del 4% e del 3,6%.. Mg aprirà un sito produttivo in Galizia per consolidare la presenza in Europa..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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