Auto più vendute in Italia | la classifica aggiornata?

Nel 2026, la Fiat Panda si conferma l’auto più venduta in Italia, seguita da modelli come la Leapmotor T03. La classifica include anche SUV e vetture elettriche, che stanno aumentando le loro quote di mercato. I dati sono stati raccolti dall’UNRAE e mostrano una varietà di vetture che si alternano tra motorizzazioni tradizionali e sostenibili. La presenza di nuove marche evidenzia un mercato in evoluzione.

Ecco la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2026 secondo i dati UNRAE: dalla Fiat Pandina alla Leapmotor T03, fino ai SUV e alle elettriche che stanno scalando il mercato. Dati aggiornati a maggio 2026. La Fiat Pandina resta regina con 8.977 unità, la Leapmotor T03 conferma il podio e le ricaricabili (elettriche + plug-in) sfiorano insieme il 19% del mercato. Il mercato a maggio 2026 segna 150.096 unità (+7,6% vs maggio 2025), con un cumulato gennaio-maggio a 790.301 unità (+9,4%). Top 20 auto più vendute — Maggio 2026. Fonte: UNRAE — immatricolazioni maggio 2026: 150.096 unità (+7,6% rispetto a maggio 2025: 139.445). # Modello Unità 1 Fiat Pandina 8. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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