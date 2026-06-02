Auto contro un ostacolo sulla E45 due persone soccorse dai Vigili del fuoco

Da cesenatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì sulla E45, nel territorio comunale di Bagno di Romagna. Un'auto è finita contro un ostacolo, causando l'intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono state soccorse, ma non sono state fornite informazioni sulle loro condizioni o sulle cause dell'incidente. Le autorità hanno gestito la scena e interrotto temporaneamente il traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì (1 giugno) lungo la E45, nel territorio comunale di Bagno di Romagna. L'allarme è scattato intorno alle 16,15, quando un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andando a impattare contro un ostacolo fisso al chilometro 176 della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Arezzo: scontro fra tir e due auto, persone intrappolate soccorse dai vigili del fuocoStamattina ad Arezzo, vicino a Calbenzano, si è verificato uno scontro tra un tir e due auto.

Auto contro il guard-rail sulla Due Mari: una persona estratta dai Vigili del FuocoUn'auto si è schiantata contro il guard-rail sulla Strada Statale 73 Senese-Aretina nel pomeriggio di oggi, nel territorio di Arezzo.

Temi più discussi: Tre grossi incidenti in 40 minuti: cinque persone finiscono in ospedale; Bagno di Romagna, incidente in E45: due persone incastrate nell’auto liberate dai Vigili del Fuoco; Auto precipita in una scarpata a Vidracco: gli alberi salvano la donna alla guida; Incidente in Corda Molle, morta l’anziana alla guida dell’auto.

Busto Arsizio, un’auto finisce contro un ostacolo, paura per una donna di 64 anni: è in ospedalePresenti anche gli agenti della Polizia, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità (foto d'archivio) BUSTO ARSIZIO – Intervento dei soccorsi ... laprovinciadivarese.it

Auto si schianta contro un muro: morto un 21enne, feriti altri due giovaniUn ragazzo di 21 anni ha perso la vita nella notte a Como. Poco dopo l'1.30, un'auto con tre giovani a bordo è finita contro un ostacolo in via Nino Bixio in circostanze ancora da chiarire. Le cause ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web