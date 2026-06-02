Auto contro un ostacolo sulla E45 due persone soccorse dai Vigili del fuoco
Un incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì sulla E45, nel territorio comunale di Bagno di Romagna. Un'auto è finita contro un ostacolo, causando l'intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono state soccorse, ma non sono state fornite informazioni sulle loro condizioni o sulle cause dell'incidente. Le autorità hanno gestito la scena e interrotto temporaneamente il traffico.
Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì (1 giugno) lungo la E45, nel territorio comunale di Bagno di Romagna. L'allarme è scattato intorno alle 16,15, quando un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andando a impattare contro un ostacolo fisso al chilometro 176 della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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