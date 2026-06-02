Auto contro un ostacolo sulla E45 due persone soccorse dai Vigili del fuoco

Notizia in breve

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì sulla E45, nel territorio comunale di Bagno di Romagna. Un'auto è finita contro un ostacolo, causando l'intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono state soccorse, ma non sono state fornite informazioni sulle loro condizioni o sulle cause dell'incidente. Le autorità hanno gestito la scena e interrotto temporaneamente il traffico.