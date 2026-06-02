Felix Auger-Aliassime e Flavio Cobolli si sfidano per la terza volta in un quarto di finale a Parigi. La partita si sta giocando sul filo del rasoio, con entrambi i giocatori che si alternano nel punteggio. Il match prosegue con scambi intensi e punti decisivi che tengono alta la tensione. La sfida tra canadese e italiano continua a essere molto equilibrata.

Non c’è due senza tre o rivincita canadese? Fari puntati sul quarto di finale tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime al Roland Garros. L’incrocio fratricida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi non è il solo piatto gourmet sul menu di mercoledì 3 giugno al “ristorante” Roland Garros. Val bene un assaggio anche il secondo quarto in programma nella stessa giornata, anch’esso tricolore seppur solo a metà. A scendere in campo, oltre ai due Matteo del tennis azzurro, sarà anche Flavio Cobolli, pronto a battersi per agguantare la prima semifinale Slam della sua carriera. E anche se al di là della rete non ci sarà un connazionale a rendere tutto più difficile e doloroso, ci sarà un avversario di quelli belli testi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Auger Aliassime-Cobolli, non c’è due senza tre: un quarto sul filo del rasoio

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Cobolli vola ai quarti del Roland Garros

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