La Recanatese si prepara a affrontare un momento difficile in campionato, con la possibilità di una retrocessione diretta che preoccupa tutto il team. Dopo un’altra sconfitta, i giocatori si sono riuniti nello spogliatoio per discutere delle prossime mosse e cercare di reagire alla situazione. La squadra si trova ora a dover risalire la china per evitare conseguenze peggiori.

Per l’ennesima volta, non si contano nemmeno più quante sono, la Recanatese si lecca le ferite e prova a ripartire dopo un nuovo confronto all’interno delle sacre mura dello spogliatoio. Ovviamente dei vari discorsi non trapela (quasi) nulla tanto più che vige il silenzio stampa imposto dalla società dopo la deludentissima prestazione di Castelfidardo, in quella che era una sorta di finale salvezza. La curiosità sarebbe solo quella di sapere quali parole siano state utilizzate nei confronti della truppa visto e considerato che in otto mesi, presumiamo che sia stato detto tutto e il contrario di tutto. Gli effetti, sinora, sono stati sostanzialmente nulli, simili a quelli dell’acqua sul marmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sul filo del rasoio. Recanatese, si teme la retrocessione diretta

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