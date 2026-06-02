Auditel | la sfida tra Ulisse e I Cesaroni nella serata di lunedì

Nella serata di lunedì, il programma di divulgazione ha ottenuto 2 milioni di spettatori, mentre la fiction ha raggiunto 2,5 milioni. I dati Auditel mostrano che i meter hanno contato un pubblico di circa 4,2 milioni per la fiction e 3,8 milioni per il programma di divulgazione. La differenza tra i due programmi si riduce considerando le percentuali di share. La sfida tra i due generi si è conclusa con la fiction leggermente avanti.

? Punti chiave Chi ha vinto la sfida tra divulgazione e fiction ieri sera?. Come hanno influenzato i meter il conteggio degli spettatori totali?. Quale programma ha trattenuto più a lungo l'attenzione del pubblico?. Cosa rivelano i dati sulla distribuzione degli ascolti tra i network?.? In Breve Dati ufficiali Auditel disponibili da martedì 2 giugno ore 10. Rai 2 trasmette The Unknown mentre Rai 3 propone Newsroom. Rete 4 mette in onda il programma Quarta. Monitoraggio costante tramite sistemi people-meter su ogni apparecchio televisivo. I dati Auditel di lunedì 1 giugno 2026 delineano la mappa della prima serata televisiva. I nuovi rilievi... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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