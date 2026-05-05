Nella serata televisiva di ieri, sono stati diffusi i dati di ascolto di Auditel, che confrontano le performance di diversi programmi. Tra i principali, sono stati analizzati i risultati di “Ulisse”, “I Cesaroni” e “Quarta”. I dati mostrano quale tra i programmi abbia attratto il pubblico e quanti spettatori abbiano seguito le trasmissioni. I people-meter, strumenti utilizzati per questa rilevazione, registrano con precisione ogni minuto di visione.

? Cosa scoprirai Chi ha vinto la sfida tra Ulisse e I Cesaroni?. Come fanno i people-meter a misurare ogni singolo minuto di visione?. Quali programmi hanno dominato la serata tra Rai e Mediaset?. Come influenzeranno questi nuovi dati le strategie dei broadcaster?.? In Breve Rilevamenti Auditel basati su sistemi people-meter per il monitoraggio domestico.. Programmazione di lunedì 4 maggio include Newsroom su Rai 3 e Attacco al potere su Italia 1.. Dati definitivi su share e ascolti in arrivo dopo le ore 10 di martedì 5 maggio.. Analisi tecnica dei flussi televisivi tra access prime time e prima serata.. I dati Auditel relativi alla serata di lunedì 4 maggio 2026 mostrano i risultati dei programmi trasmessi tra la prima serata e il prime time, con i dettagli che iniziano a emergere dopo le ore 10 di oggi martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auditel, i dati della serata: tra Ulisse, I Cesaroni e Quarta

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Il Comunicato Mediaset. Grande successo tra giovani e giovanissimi. Il dato Auditel rappresenta solo una parte del pubblico complessivo. Eccezionalmente numerosi gli spettatori che vedono i Cesaroni su Mediaset Infinity e le interazioni sui social media. #ice - facebook.com facebook

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