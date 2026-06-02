Attraversa la strada tenendo la mano alla moglie ipovedente investiti | Mario Burrone muore dopo 3 giorni

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 85 anni, investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada, è deceduto dopo tre giorni di ospedale. La coppia stava attraversando tenendo la mano alla donna, che è ipovedente, quando sono stati investiti da un’auto a Voghera. L’uomo, che aveva cercato di proteggere la moglie, ha subito ferite gravi ed è morto nel reparto di rianimazione. La moglie si trova ancora in condizioni critiche.

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Mario Burrone, l'anziano 85enne che è stato investito con la moglie da un'auto a Voghera (Pavia), è morto dopo tre giorni di agonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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