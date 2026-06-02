Atletica impresa della Libertas Forlì | argento regionale ai Campionati di società e qualificazione agli italiani

Durante il fine settimana del 16 e 17 maggio, la Libertas Atletica Forlì ha ottenuto il secondo posto ai Campionati di società regionali, qualificandosi così per le prossime gare nazionali. La competizione si è svolta sulla pista del Campo Scuola di Parma, dove la squadra ha dimostrato buone performance in diverse discipline dell’atletica leggera. La società si è distinta come una delle realtà più competitive della regione.

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, la pista del Campo Scuola di Parma ha incoronato la Libertas Atletica Forlì come una delle realtà d'eccellenza dell'atletica leggera emiliana. Nella fase regionale dei Campionati di Società Assoluti su pista, la compagine biancorossa ha conquistato uno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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