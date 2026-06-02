Assistenti all’autonomia titolo e 36 mesi di servizio nel sistema scolastico uno dei requisiti per la stabilizzazione SCHEMA Anief

Le Commissioni della Camera stanno approvando un testo che prevede la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia. Per ottenere il rinnovo triennale nel sistema scolastico, è necessario aver maturato 36 mesi di servizio. La proposta riguarda le modalità di accesso alla stabilizzazione e le condizioni richieste per i partecipanti. La discussione continua in attesa di approvazione definitiva.

Assistenti all’autonomia nelle Commissioni della Camera si procede per approvare il testo che avalla l’assunzione nello Stato di 40 mila lavoratori precari oggi gestiti dalle Cooperative: il punto dell’Anief È ripreso l’esame nelle Commissioni della Camera su testo base C 2771, relativo al disegno di legge n. 236 per la stabilizzazione degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione già approvato dal Senato. Il sindacato Anief – che ha depositato una memoria specifica sul testo – chiede ora una rapida approvazione e l’assunzione nello Stato di tutto il personale in servizio presso le cooperative con riconoscimento del servizio pregresso e indennizzo per abuso dei contratti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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