Aspettando Roccambolesca | in mostra le opere di Onorio Bravi e Luciano Navacchia

Dal 3 al 16 giugno, la Galleria 21 di Meldola ospita la mostra “Aspettando Roccambolesca” con le opere di Onorio Bravi e Luciano Navacchia. La rassegna presenta una selezione di lavori di due artisti riconosciuti nel panorama contemporaneo. La mostra si svolge nello spazio espositivo della galleria, con ingresso libero. Le opere sono visibili durante gli orari di apertura, senza eventi collaterali annunciati.

Dal 3 giugno al 16 giugno, la Galleria 21 di Meldola è lieta di ospitare “Aspettando Roccambolesca”, opere di Onorio Bravi e Luciano Navacchia, una bi-personale di due Maestri che non hanno bisogno alcuno di presentazioni. Artisti che per carriera e per il pregiato curriculum artistico, sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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