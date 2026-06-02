Nella serata di ieri, lunedì 1 giugno 2026, su Rai1 la replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Attacco al potere – Paris Has Fallen incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Newsroom segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 1 Giugno 2026

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