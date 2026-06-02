Il 1° giugno 2026, i dati Auditel mostrano che “La Ruota della Fortuna” ha ottenuto il 25,1% di share, seguito da “Affari Tuoi” con il 24,5%. Su Rai 1, “Ulisse – Il piacere della scoperta” ha registrato il 16,4%, mentre su Canale 5, “I Cesaroni 7” ha raggiunto il 16,3%. La serata ha visto una sfida tra i programmi di Rai 1 e Canale 5, con le due reti vicine nei risultati.

Ascolti tv 1 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Ulisse – Il piacere della scoperta ” contro il “ I Cesaroni “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 1 giugno 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ulisse – Il piacere della scoperta vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 1 giugno 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro “I Cesaroni”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 1 giugno 2026: Ulisse – Il piacere della scoperta (16.4%), I Cesaroni 7 (16.3%), Affari Tuoi (24.5%), La Ruota della Fortuna (25.1%) | Dati Auditel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv 25 maggio 2026: Ulisse – Il piacere della scoperta (16.9%), I Cesaroni 7 (14.2%), Affari Tuoi (23.4%), La Ruota della Fortuna (24.8%) | Dati AuditelIl prime time del 25 maggio 2026 ha visto la vittoria di Rai 1 con “Ulisse – Il piacere della scoperta”, che ha ottenuto il 16,9% di share, davanti a...

Leggi anche: Ascolti tv 1 giugno 2026: Ulisse – Il piacere della scoperta, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 1 giugno chi ha vinto tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica; Ascolti tv di ieri 1 giugno: vince la replica di Ulisse su Rai 1 (16.4%) e batte il finale de I Cesaroni (16.3%); Ascolti tv 1 giugno, il finale disastroso dei Cesaroni – Il ritorno contro Ulisse di Alberto Angela; Ascolti tv ieri (25 maggio): Alberto Angela batte ancora i Cesaroni, Gerry Scotti di nuovo meglio di De Martino.

Su #Rai1, nell’access prime time, Affari tuoi vince con il 26,1% di share e 4 milioni 153 mila spettatori. #AscoltiTv x.com

Ascolti TV lunedì 1° giugno 2026: Ulisse – Il piacere della scoperta e I Cesaroni - Il Ritorno i programmi più vistiChi ha vinto la sfida degli ascolti nella serata di ieri, lunedì 1° giugno 2026? Ecco la classifica dei programmi più seguiti e i dati dei principali canali TV. comingsoon.it

Ascolti tv ieri lunedì 1 giugno: I Cesaroni - Il ritorno battuti da Ulisse, bene Quarta RepubblicaRai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di lunedì 1 giugno ha mescolato serie tv, film e talk show. msn.com