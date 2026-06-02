A Milano, il banco della gelateria si anima con gusti che uniscono tradizione e novità. Alcuni artigiani sperimentano nuove combinazioni mantenendo i classici, senza cercare effetti spettacolari, ma puntando sulla qualità e sull’equilibrio tra sapori. La scena si presenta come un alternarsi di gusti consolidati e proposte inedite, dove il gelato diventa un modo per rivivere ricordi e scoprire nuove sensazioni.

A Milano l’estate passa anche dal banco della gelateria. E se il gelato artigianale continua a essere uno dei rituali più consolidati della stagione, c’è chi prova a rileggerlo senza inseguire effetti speciali, ma lavorando sul delicato equilibrio tra memoria e innovazione. È la strada scelta da Artico, insegna milanese nata nel 2012 e oggi presente con quattro punti vendita in città, che inaugura la stagione estiva 2026 con una nuova selezione di gusti e il rilancio di Gelartico, la linea di barattoli pensata per il consumo domestico. La novità non è tanto nella quantità delle proposte quanto nella loro costruzione. Da una parte restano saldi alcuni grandi classici che rappresentano quasi una carta d’identità del gelato italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Artico, un’estate tra memoria e sorpresa

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Wife and Her Lover Were Lost in a Passionate Kiss, Until Her Husband Caught Them Red-Handed!

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