Arbitri Italiani quando indossare una maglia ha il profumo della solidarietà

Un evento solidale ha visto arbitri italiani indossare maglie speciali in occasione di una giornata dedicata alla solidarietà. La manifestazione si è svolta in un contesto sportivo, coinvolgendo professionisti che di solito sono criticati per decisioni durante le partite. Le maglie portate dagli arbitri avevano un significato simbolico e sono state oggetto di attenzione durante l’evento, che ha attirato l’interesse di pubblico e media.

Un evento unico, raro, dedicato ad una figura spesso criticata alla quale spesso viene attribuita la responsabilità di una sconfitta sul campo. Pochi giorni fa è terminata la mostra intitolata Arbitri Italiani, ospitata a Bergamo nell’incantevole galleria d’arte Art Events dell’ex arbitro di serie A Mario Mazzoleni nella quale per cinque giorni c’è stato un avvicendarsi di ospiti importanti, cittadini, curiosi e parecchi turisti stranieri. Venerdì 22 maggio al centro culturale San Bartolomeo si è tenuta una serata, condotta dal giornalista Alessandro Crisafulli, nella quale i ragazzi e le ragazze, insieme ai loro genitori e dirigenti, si sono divertiti con vignette ed immagini a migliorare il loro percorso sportivo con l’obiettivo di educare i ragazzi al rispetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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