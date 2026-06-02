L'Inter ha concluso la stagione con diversi infortuni e recuperi ancora in corso. In vista del prossimo impegno, alcuni giocatori sono ancora in fase di riabilitazione, mentre altri sono diffidati. La formazione si prepara senza alcuni elementi chiave, con le tempistiche di recupero che restano incerti. Le notizie arrivano dalla sede di Appiano Gentile, dove si monitorano attentamente le condizioni dei giocatori.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Stagione conclusa. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: stagione conclusa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIACOMO PORETTI AD APPIANO GENTILE | INTERVISTA ESCLUSIVA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: stagione conclusa a Bologna

Temi più discussi: L'Inter celebra il Double ad Appiano: grigliata speciale con tutta la famiglia nerazzurra; Inter Club protagonisti ad Appiano Gentile con Francesco Toldo; TRIBUNA.COM * SERIE A: L'INTER SI RITROVA AD APPIANO PER FESTEGGIARE LA STAGIONE 25/26: GRIGLIATA SPECIALE A TEMA NERAZZURRO; L'Inter si ritrova ad Appiano per festeggiare la stagione 25/26: grigliata speciale a tema nerazzurro.

Serata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile dove l' #Inter si è ritrovata insieme alla Proprietà, al Presidente Marotta, al top management e a mister Cristian Chivu per celebrare la conclusione di una stagione che ha visto la squadra conquistare x.com

Appiano Gentile Inter: stagione conclusaLe ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e te ... msn.com

L'Inter celebra il Double ad Appiano: grigliata speciale con tutta la famiglia nerazzurraProseguono i festeggiamenti dell'Inter per il double nazionale. Dopo la conquista di scudetto e Coppa Italia, i nerazzurri continuano a festeggiare: prima la festa a San Siro e il corteo in giro per M ... corrieredellosport.it