Appiano Gentile Inter | stagione conclusa a Bologna

L’Inter ha concluso la stagione con la trasferta a Bologna. La squadra ha affrontato l’ultimo impegno senza alcuni giocatori infortunati, con tempi di recupero variabili. Sono stati segnalati anche alcuni diffidati. Le ultime notizie di formazione, infortuni e recuperi aggiornano la situazione della rosa in vista delle prossime partite. La squadra si prepara ora alle sfide future dopo l’ultima gara stagionale.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Stagione conclusa a Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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GIACOMO PORETTI AD APPIANO GENTILE | INTERVISTA ESCLUSIVA

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