Nel corso di alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere, Antonella Clerici ha svelato senza esitazioni quali volti femminili della televisione italiana considera più interessanti. Leggi anche: Antonella Elia è una furia con Alessandra Mussolini, il GF Vip è finito, ma gli insulti no: volano parole pesanti Da sempre Antonella Clerici viene considerata uno dei personaggi più schietti e imprevedibili della televisione italiana. Nel corso della sua carriera, infatti, ha costruito un’immagine lontana dai filtri e dalla diplomazia forzata, scegliendo quasi sempre di dire ciò che pensa senza troppi giri di parole. Nel mondo dello spettacolo, dove spesso prevalgono prudenza e dichiarazioni misurate, il suo modo diretto di esporsi continua a rappresentare una caratteristica ben precisa del suo carattere. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Antonella Clerici è la bocca della verità: ecco chi sono le sue conduttrici preferite, lo rivela senza esitazione

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“Senza trucchi e senza inganni, The Voice ha dimostrato di essere amato dal pubblico…”: Antonella Clerici chiude il people show con il 24% e oltre 3,4 milioni di telespettatori. Chi sono le vincitrici Jessica e GildaLa seconda stagione di The Voice Generations si è conclusa con un ascolto di circa 3,4 milioni di spettatori e uno share del 24 percento.

Temi più discussi: Questa cosa del porre come canone di bellezza, l’eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva: parla Antonella Clerici; Antonella Clerici: La mia tv stravolta dai social; Antonella Clerici, il messaggio di body positivity: Eccessiva magrezza? Pericolosa deriva; Antonella Clerici pungente: Da me la marchetta non entra, la Rai lo sa. Poi le (inaspettate) parole su Ilary Blasi.

Antonella Clerici ha un sorriso dentro la voce. […] Io non voglio vivere sempre esposta. Nel weekend resto in campagna, non voglio monturarmi anche il sabato e la domenica. Montu...che? Monturarmi, pettinarmi e truccarmi da parata. Questa è la vita che x.com

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Carriera, compensi e patrimonio: quanto guadagna Antonella Clerici tra programmi, ospitate e successi in RAI?Antonella Clerici è tra i volti più riconoscibili della televisione italiana, presente da anni nei principali programmi della RAI. La sua carriera, sviluppata tra cucina, intrattenimento e talent, ha ... novella2000.it