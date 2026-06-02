Antonella Clerici è la bocca della verità | ecco chi sono le sue conduttrici preferite lo rivela senza esitazione
Antonella Clerici ha dichiarato le conduttrici femminili che preferisce, senza esitazioni.
Nel corso di alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere, Antonella Clerici ha svelato senza esitazioni quali volti femminili della televisione italiana considera più interessanti. Leggi anche: Antonella Elia è una furia con Alessandra Mussolini, il GF Vip è finito, ma gli insulti no: volano parole pesanti Da sempre Antonella Clerici viene considerata uno dei personaggi più schietti e imprevedibili della televisione italiana. Nel corso della sua carriera, infatti, ha costruito un’immagine lontana dai filtri e dalla diplomazia forzata, scegliendo quasi sempre di dire ciò che pensa senza troppi giri di parole. Nel mondo dello spettacolo, dove spesso prevalgono prudenza e dichiarazioni misurate, il suo modo diretto di esporsi continua a rappresentare una caratteristica ben precisa del suo carattere. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Segui gli aggiornamenti su Clerici.
Andrea canta Nu juorno buono e fa freestyle con Rocco&Cleme | The Voice Kids Italy Blind Auditions
Notizie e thread social correlati
Giulia Salemi svela il 'vero volto' delle conduttrici: "Toffanin? Una persona sensibile". Poi le parole su Antonella ClericiGiulia Salemi, ospite al Festival della Tv di Dogliani, ha parlato delle conduttrici italiane.
“Senza trucchi e senza inganni, The Voice ha dimostrato di essere amato dal pubblico…”: Antonella Clerici chiude il people show con il 24% e oltre 3,4 milioni di telespettatori. Chi sono le vincitrici Jessica e GildaLa seconda stagione di The Voice Generations si è conclusa con un ascolto di circa 3,4 milioni di spettatori e uno share del 24 percento.
Temi più discussi: Questa cosa del porre come canone di bellezza, l’eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva: parla Antonella Clerici; Antonella Clerici: La mia tv stravolta dai social; Antonella Clerici, il messaggio di body positivity: Eccessiva magrezza? Pericolosa deriva; Antonella Clerici pungente: Da me la marchetta non entra, la Rai lo sa. Poi le (inaspettate) parole su Ilary Blasi.
Antonella Clerici ha un sorriso dentro la voce. […] Io non voglio vivere sempre esposta. Nel weekend resto in campagna, non voglio monturarmi anche il sabato e la domenica. Montu...che? Monturarmi, pettinarmi e truccarmi da parata. Questa è la vita che x.com
Antonella Clerici si lascia sfuggire una frase in diretta tv e in studio cala per un attimo il gelo. La conduttrice prova subito a rimediare, ma la gaffe è diventata virale nel giro di pochi minuti. E la reazione di chi era accanto a lei non è passata inosservata. facebook
Belen è single da due anni, si confessa da Antonella Clerici reddit
Lucio Presta svela i guadagni delle conduttrici: Antonella Clerici è la più pagata, Perego quella che prende menoA tracciare un ritratto senza filtri della televisione italiana è uno dei manager più potenti e influenti del settore ... today.it
Carriera, compensi e patrimonio: quanto guadagna Antonella Clerici tra programmi, ospitate e successi in RAI?Antonella Clerici è tra i volti più riconoscibili della televisione italiana, presente da anni nei principali programmi della RAI. La sua carriera, sviluppata tra cucina, intrattenimento e talent, ha ... novella2000.it