La seconda stagione di The Voice Generations si è conclusa con un ascolto di circa 3,4 milioni di spettatori e uno share del 24 percento. La conduttrice ha annunciato le vincitrici, Jessica e Gilda, dopo aver condotto il programma senza trucchi o inganni. Il format si conferma stabile nel pubblico, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo.

Numeri solidi e un format ormai pienamente rilanciato: The Voice Generations chiude la sua seconda edizione con il 24% di share e oltre 3,4 milioni di telespettatori. Un risultato che conferma il momento d’oro di Antonella Clerici, alla guida di un marchio che, prima del suo arrivo, appariva appannato. A vincere sono Gilda Di Brino e Jessica Cice, duo del team Loredana Berté, che porta per la prima volta la coach alla vittoria nello spin-off dedicato alle generazioni diverse. “ È stata una stagione trionfale “, ha commentato Clerici, rivendicando il successo di tutte le declinazioni del format. “The Voice è un programma moderno, un talent, un people show e molte cose insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Senza trucchi e senza inganni, The Voice ha dimostrato di essere amato dal pubblico…”: Antonella Clerici chiude il people show con il 24% e oltre 3,4 milioni di telespettatori. Chi sono le vincitrici Jessica e Gilda

Articoli correlati

Gilda Di Brino e Jessica Cice, chi sono le vincitrici di The Voice Generations 2026Finale in grande stile per The Voice Generations 2026, che su Rai 1 ha chiuso la sua corsa venerdì 27 marzo con una serata piena di musica ed...

Leggi anche: CHI HA VINTO THE VOICE KIDS? ANTONELLA CLERICI CHIUDE IN BELLEZZA IL TALENT

Una raccolta di contenuti su The Voice

Discussioni sull' argomento The Voice Generations 2026, la finale stasera in tv: anticipazioni e concorrenti; Si sono mangiati il palco stregando la Bertè: 4 siciliani in finale a The Voice; L’India censura The Voice of Hind Rajab; Da Varese al palco di The Voice: Maddalena e Dorotea conquistano i giudici.

Clerici, 'stagione trionfale, successo per tutte le declinazioni di The Voice'È stata una stagione trionfale. Tutte e tre le declinazioni di The Voice hanno avuto un grande successo. Ringrazio l'azienda e tutti i professionisti che hanno lavorato allo show in questi mesi. (ANS ... ansa.it

The Voice Generations stravince. Il GF Vip cala. Ecco tutti i dati Auditel: https://fanpa.ge/k35UJ - facebook.com facebook

La sfida degli #AscoltiTv. The Voice Generations surclassa il Gf Vip. Bene Quarto Grado, record Crozza x.com