Angelo d’Orsi lancia ‘Agorà’ piattaforma politica contro il riarmo
È stata presentata una nuova piattaforma politica chiamata “Agorà”, che riunisce persone sia in piazza sia online per opporsi al riarmo. L’iniziativa si propone di coinvolgere cittadini e attivisti in un movimento unitario contro le spese militari crescenti. La piattaforma afferma di voler promuovere il dibattito pubblico e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato ufficiale.
Comunicato stampa – Angelo d’Orsi lancia la prima piattaforma politica che raduna le piazze fisiche e digitali contro il riarmo Nasce “Agorà. Dalla Piazza al Parlamento”, il progetto politico promosso dal professor Angelo d’Orsi per costituire una aggregazione credibile ed efficace, contro il centrodestra e il centrosinistra.§Il nuovo soggetto punta a trasformare il ritorno delle piazze – fisiche e virtuali – in una presenza stabile nelle istituzioni, dando voce a quanti non si riconoscono nell’attuale sistema bipolare. Il prof. D’Orsi richiama in particolare il segnale giunto dal Referendum del 23 marzo 2026 in difesa della Costituzione,... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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