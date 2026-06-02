Angelo d’Orsi lancia ‘Agorà’ piattaforma politica contro il riarmo

Notizia in breve

È stata presentata una nuova piattaforma politica chiamata “Agorà”, che riunisce persone sia in piazza sia online per opporsi al riarmo. L’iniziativa si propone di coinvolgere cittadini e attivisti in un movimento unitario contro le spese militari crescenti. La piattaforma afferma di voler promuovere il dibattito pubblico e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato ufficiale.