Android 17 Beta 3 disponibile | stabilità di piattaforma e novità per Pixel

Google ha reso disponibile Android 17 Beta 3 per i dispositivi Pixel compatibili, a circa un mese dal rilascio precedente. La nuova versione include miglioramenti sulla stabilità della piattaforma e alcune novità rispetto alle versioni precedenti. La distribuzione è rivolta agli utenti che partecipano al programma beta e consente di testare le funzionalità prima del rilascio ufficiale.

A un mese dal rilascio precedente, Google ha reso disponibile Android 17 Beta 3 per tutti i dispositivi Pixel compatibili. Questa release rappresenta un traguardo importante per gli sviluppatori, segnando la stabilità della piattaforma. Con API interne ed esterne definitive, comportamenti delle app stabiliti e liste chiare delle API non incluse nell’SDK, il codice di sistema non subirà più variazioni. Ciò permette agli sviluppatori di procedere con i test finali e garantire la compatibilità delle app prima del rilascio su larga scala. La nuova Beta introduce diversi miglioramenti estetici e funzionali. La barra degli strumenti per la registrazione dello schermo è stata completamente riprogettata, diventando un elemento mobile più discreto che non interferisce con il contenuto registrato. 🔗 Leggi su Billipop.com

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