Un ex allievo del programma televisivo “Amici” è stato arrestato dopo un episodio violento nel pronto soccorso dell’Aurelia Hospital. Secondo quanto riportato, l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver avuto un alterco che si è trasformato in aggressione. L’incidente si è verificato in un momento di grande tensione all’interno della struttura sanitaria. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle conseguenze dell’episodio è stata diffusa.

Un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è stato arrestato dopo un episodio violento avvenuto nel pronto soccorso dell’Aurelia Hospital. L’incidente è avvenuto domenica sera 31 Maggio 2026, dopo che il ragazzo è stato investito da un’auto. La sua reazione all’arrivo in ospedale ha scatenato una serie di eventi drammatici che hanno portato al suo arresto. Elena D’Amario ha un nuovo fidanzato? Lui è famosissimo Amici: chi è l’ex allievo protagonista della vicenda. Secondo quanto riportato, il ragazzo in questione è Simone Benedetti che partecipò alla terza edizione di Amici nel 2003. il 45enne è arrivato in ambulanza e avrebbe iniziato a fumare nella sala d’attesa, provocando le lamentele del personale sanitario. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici: ex allievo arrestato dopo un brutto incidente

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