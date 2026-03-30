Il 28 marzo 2026, il cantante noto per la partecipazione ad Amici ha subito un incidente stradale, che ha impedito la sua presenza a un evento con i fan. La dinamica dell’incidente e le sue condizioni non sono state ancora rese note. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’artista, che hanno riferito dell’accaduto senza fornire ulteriori dettagli.

Uno spiacevole imprevisto ha cambiato i piani di Aka7Even nella giornata del 28 marzo 2026. Il cantante divenuto famoso ad Amici era atteso ad un evento con i fan, ma non è potuto essere presente a causa di un incidente in auto. Sul palco era comunque presente LDA, con il quale ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha raccontato come sta il collega. Amici 25: si forma la prima coppia durante il Serale Amici news: l’assenza di Aka7even all’evento di Chieti. Aka7Even era atteso insieme a LDA a Chieti per incontrare i fan, ma non si è presentato all’appuntamento. A quel punto è stato proprio il collega a spiegare al pubblico i motivi dell’ assenza, scegliendo di raccontare subito quanto accaduto senza creare allarmismi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, brutto incidente stradale per Aka7Even: dinamica e le sue condizioni

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