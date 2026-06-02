Amici di Don Mario Gerlin | Spolaore guida l’associazione dopo Gerlin

Spolaore è stato nominato nuovo presidente dell’associazione dopo la scomparsa di Don Mario Gerlin. La nomina è stata comunicata ai membri dell’organizzazione, che ora si chiedono chi supporterà il nuovo leader nelle attività quotidiane. Per quanto riguarda le borse di studio, viene precisato che lo studente beneficiario viene selezionato attraverso un bando pubblico, con criteri stabiliti dall’associazione. La procedura di assegnazione e il ruolo dei membri nel processo non sono stati specificati.

? Domande chiave Chi accompagnerà il nuovo presidente nel lavoro quotidiano dell'associazione?. Come viene scelto lo studente che riceve la borsa di studio?. Quali strumenti digitali useranno i giovani per conoscere Don Mario?. Cosa succederà a novembre con la quinta edizione delle borse di studio?.? In Breve Nuovo consiglio direttivo con consiglieri Luisa Ceotto, Adriano Bellè, Roberto e Serena Pilato.. Programmi didattici nelle scuole di Pieve di Soligo, Follina-Tarzo, Sernaglia e Collegio Balbi-Valier.. Gemellaggio tra Scuola Media G. Toniolo e Scuola Primaria Don Mario Gerlin a Bambuì.. Nuovo sito web realizzato da tre studenti dell'ISISS Marco Casagrande di Pieve di Soligo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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