Don Mario Viano e la droga in parrocchia con gli animali costosi sparito dopo l’arrivo dei carabinieri | dove l’ha mandato il vescovo

Don Mario Viano è scomparso poco dopo l’arrivo dei carabinieri forestali nella canonica della sua parrocchia di Bosconero, in provincia di Ivrea. Secondo le fonti, non avrebbe tentato di allontanarsi verso luoghi sconosciuti, ma è rimasto irreperibile subito dopo l’ispezione. La vicenda riguarda anche presunti traffici di droga e animali di lusso presenti nella parrocchia. La procura ha avviato le indagini per chiarire la posizione del sacerdote.

Non sarebbe scappato verso l’ignoto don Mario Viano, sparito dal momento in cui i carabinieri forestali hanno perquisito la canonica della sua parrocchia di Bosconero, in provincia di Ivrea. a fare chiarezza sul caso del prete indagato dalla procura è stata la diocesi di Ivrea guidata dal vescovo Daniele Salera. Sul proprio settimanale «Il Risveglio Popolare», la diocesi ha rivelato che don Mario si è dimesso dall’incarico di parroco e da abate dell’abbazia benedettina di Fruttuaria a San Benigno Canavese. I carabinieri erano arrivati per la perquisizione lo scorso 12 marzo. Da quel momento, dicono dalla diocesi, don Mario non è sparito nel nulla, ma è in ritiro spirituale. 🔗 Leggi su Open.online

Droga e animali, don Mario Viano indagato e scomparso si dimette: “Periodo di ritiro e silenzio”Don Mario Viano, indagato per questioni che riguardano droga e animali, ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del vescovo di Ivrea Daniele...

Don Mario Viano scomparso da 15 giorni: il mistero dei gatti di razza e della droga in canonicaDa oltre due settimane non si hanno più notizie di don Mario Viano, parroco 39enne del Canavese, al centro di una vicenda dai contorni ancora incerti...

Temi più discussi: #IoStoConDonMario: la comunità che non crede allo spaccio scende in piazza per il suo prete; Droga e 26 gatti in canonica, indagato don Mario Viano: il parrocco di Bosconero è sparito nel nulla da due settimane; Che fine ha fatto il parroco? Due settimane fa la perquisizione dei carabinieri in canonica; Droga e pedigree, il giallo del parroco di Bosconero.

Droga e animali, don Mario Viano indagato e scomparso si dimette: Periodo di ritiro e silenzioNella canonica dove viveva il parroco, 39 anni, i carabinieri hanno trovato molti animali all’apparenza non tenuti nel modo corretto. Sono soprattutto gatti di razza, di cui era molto appassionato, e ... torinotoday.it

BOSCONERO-SAN BENIGNO - Il parroco Don Mario Viano si è dimesso dall'incarico dopo la perquisizione dei carabinieriIl parroco di Bosconero (che è anche Abate di San Benigno) ha immediatamente rassegnato le dimissioni nelle mani del vescovo di Ivrea, monsignor Daniele Salera, il quale le ha accettate ... quotidianocanavese.it

Si è dimesso da parroco di Bosconero e San Benigno ed è in ritiro spirituale Don Mario Viano, il sacerdote finito nel mirino dei carabinieri dopo il rinvenimento in canonica di 200 grammi di marijuana oltre a ben 26 gatti, in gran parte di razze pregiate, tenuti pa - facebook.com facebook

Don Mario Viano, parroco di Bosconero indagato, si dimette. La Diocesi: «Ora per lui ritiro e silenzio». In chiesa 200 grammi di marijuana (e 26 gatti) x.com