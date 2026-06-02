Almanacco | Martedì 2 giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 2 giugno è il 153º giorno del calendario gregoriano (il 154º negli anni bisestili). Mancano 212 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Comizio, martire.Proverbio di GiugnoDi giugno levati il cuticugnoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Buongiorno e Buon Martedì 2 Giugno 2026! Oggi si celebra la Festa della Repubblica italiana

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