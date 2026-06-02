Almanacco del 2 giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 2 giugno si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi famosi e ricorrenze religiose. Oggi si celebra anche un santo e si ripropone un proverbio del giorno. Tra le invenzioni che hanno segnato il progresso ci sono innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche. Vengono menzionate anche date importanti e curiosità legate a questo giorno nel passato.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi martedì 2 giugno, 153° giorno del calendario gregoriano. Mancano 212 giorni alla fine dell'anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Buongiorno e Buon Martedì 2 Giugno 2026! Oggi si celebra la Festa della Repubblica italiana

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