almanacco del 02 06 2026

Il 28 maggio 2026, la giornata include eventi religiosi e commemorazioni. Non sono segnalati eventi di rilievo o notizie di cronaca. La giornata è dedicata a celebrazioni religiose secondo il calendario ecclesiastico. Non ci sono riferimenti a fatti storici o avvenimenti di cronaca che coinvolgano istituzioni pubbliche o private. La giornata si svolge senza particolari incidenti o eventi di rilievo segnalati nell’almanacco.

almanacco del giorno giovedì 28 maggio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Emilio Martiri di Sardegna San Germano vescovo di Parigi vissuto Nel III secolo noto per la sua grande generosità verso i poveri e prigionieri auguri a tutti coloro che portano questo nome andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia nel 1961 nasce Amnesty International tutto comincia a oggi quando l'avvocato britannico Peter benenson pubblica giornale del Tower l'articolo i prigionieri dimenticati nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte tutto il mondo per la difesa dei diritti umani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 03 Aprile 2026

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