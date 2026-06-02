Il rapporto tra il Milan e Massimiliano Allegri si sta per concludere. Domani è prevista la giornata decisiva per la risoluzione del contratto dell'allenatore. La separazione tra le parti sembra ormai definita, con la decisione che potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. La vicenda riguarda esclusivamente aspetti contrattuali e legali, senza coinvolgimento di altre figure o elementi esterni.

La rottura tra Massimiliano Allegri e il Milan non è stata per nulla semplice. Dopo il mancato raggiungimento dell'obiettivo Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare il tecnico livornese. Per Allegri è ancora valido un anno di contratto a circa 5 milioni di euro, ma è pronto a cambiare subito squadra, avendo raggiunto l'accordo con il Napoli in poco tempo. Manca ancora la firma e l'ufficialità visto che manca un passaggio formale fondamentale con il Diavolo. Ecco gli ultimi dettagli. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Napoli è ormai a un passo: si sta per risolvere anche l'ultimo ostacolo, ovvero il via libera del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Allegri e il Milan, divorzio quasi completo: domani la giornata decisiva

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