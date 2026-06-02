Carlos Alcaraz sta recuperando da un infortunio al ginocchio. Dopo aver subito un intervento, l’atleta ha ripreso l’allenamento, ma si trova anche in ospedale. Non ci sono comunicazioni ufficiali sulla durata del recupero o sulla data di rientro prevista. La situazione attuale vede il tennista impegnato in una fase di riabilitazione che potrebbe influenzare il suo programma agonistico.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si è operato? Il tennista spagnolo sta recuperando dall'infortunio al polso, rimediato a Barcellona, che lo ha costretto a rinunciare prima ai Masters 1000 di Madrid e Roma, e poi al Roland Garros e al prossimo Wimbledon, permettendo a Jannik Sinner di allungare al numero 1 del ranking Atp, nonostante il. L'articolo Alcaraz tra allenamento e. ospedale: lo spagnolo avvicina il rientro? proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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LE SPARATE DI ALCARAZ POST SCONFITTA CON KORDA! LO SPAGNOLO NON AMA LA PRESSIONE

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Temi più discussi: Alcaraz, l'allenamento prosegue ma solo con la mano sinistra; Polso ko? Alcaraz si allena lo stesso ma… solo col sinistro; Ferrari, Rolex e... bungalow. Ecco chi vince fra Sinner e Alcaraz (e perché protestano per i soldi); Jim Courier: Sinner seppellisce le emozioni, è come un killer. A Parigi è l'unico avversario di sé stesso.

Prosegue il programma di recupero di #Alcaraz. E si, è ufficiale: mi batterebbe anche giocando con la sinistra! @carlosalcaraz x.com

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Alcaraz, l'allenamento prosegue ma solo con la mano sinistraCarlos Alcaraz ha pubblicato su Instagram qualche video d'allenamento in questa fase di recupero dall'infortunio al polso destro. La presa di rovescio, col sinistro, rimane impressionante. msn.com

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