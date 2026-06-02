Al via il ‘Piano di zona’ per la programmazione sociale e sanitaria | iscrizioni aperte

Notizia in breve

Il Comune di Ferrara ha aperto le iscrizioni per il nuovo Piano di zona dedicato alla programmazione sociale e sanitaria. Il progetto prevede una collaborazione con gli enti del Terzo settore per definire le attività del prossimo anno. La partecipazione è aperta a tutte le organizzazioni interessate. Le iscrizioni sono ora disponibili, e le adesioni si svolgono secondo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale.