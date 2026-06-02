Al via il ‘Piano di zona’ per la programmazione sociale e sanitaria | iscrizioni aperte
Il Comune di Ferrara ha aperto le iscrizioni per il nuovo Piano di zona dedicato alla programmazione sociale e sanitaria. Il progetto prevede una collaborazione con gli enti del Terzo settore per definire le attività del prossimo anno. La partecipazione è aperta a tutte le organizzazioni interessate. Le iscrizioni sono ora disponibili, e le adesioni si svolgono secondo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale.
Il Comune di Ferrara avvia un percorso condiviso con gli enti del Terzo settore per la programmazione sociale e sanitaria del prossimo anno. Prende avvio con l'apertura di una specifica procedura pubblica promossa dall'Assessorato alle Politiche sociosanitarie, il percorso di co-programmazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dr. CIRIO. Inaugurazione Nuova Casa di Comunità Ridotto di Via Cigna 74
Notizie e thread social correlati
Land Art, aperte le iscrizioni al workshop ‘Il lupo di Trappisa’Sono aperte le iscrizioni al workshop di Land Art intitolato “Il lupo di Trappisa”, che si svolgerà dal 10 al 12 aprile presso il rifugio Trappisa di...
Prende il via “Stay tuned”, aperte le iscrizioni al workshopSono state aperte le iscrizioni per il progetto “Stay tuned”, un workshop promosso dall’iniziativa Erasmus Plus finanziata dalla Commissione europea.
Temi più discussi: Zona Industriale di Catania, al via il piano da 50 milioni per la riqualificazione delle infrastrutture viarie; Verona, strade e marciapiedi: al via Piano Interventi 2026; Al via il piano di interventi per Mondello fino al 31 maggio 2026. Schema degli interventi e dichiarazione di sindaco e assessori – Città di Palermo; Al via il nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico di Camaiore.
Un investimento storico che non si vedeva da almeno vent'anni: al via il piano di manutenzione straordinaria delle strade a Rende! La Giunta guidata dal sindaco Sandro Principe ha sbloccato 470mila euro di fondi comunali per rifare l'asfalto e mettere in sicur - Facebook facebook
Piano partecipato della Cultura, al via il processo di programmazione aperto alla città x.com
Abbiamo mai scoperto cos'è successo da Janine al piano di sopra della casa Lawrence? reddit
Foggia, al via il percorso per il nuovo Piano Sociale di Zona: tavoli tematici e confronto con cittadini e terzo settoreParte il percorso di concertazione per la definizione del VI Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, lo ... immediato.net
Pesaro, al via il piano parcheggi: 400 posti a pagamento a SottomontePESARO - Sottomonte, scatta il piano estivo della sosta. Apre il nuovo parcheggio e torna il bis del sottopasso per gli scooter che raggiungono il Santa Marta. E tra due settimane via ai ... corriereadriatico.it