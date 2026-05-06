Prende il via Stay tuned aperte le iscrizioni al workshop

Sono state aperte le iscrizioni per il progetto “Stay tuned”, un workshop promosso dall’iniziativa Erasmus Plus finanziata dalla Commissione europea. Il progetto è coordinato da Mediterranea e coinvolge diverse organizzazioni internazionali, tra cui associazioni e fondazioni provenienti da Bulgaria, Norvegia, Malta e Spagna. L’obiettivo principale è di avviare un percorso di formazione e scambio tra i partecipanti, che si svolgerà nelle prossime settimane.

ALEZIOLECCE - Prende il via il progetto Stay tuned – Erasmus plus, finanziato dalla Commissione europea, coordinato da Mediterranea, in partnership con Associazione Walktogether Bulgaria, Terram pacis Norvegia, Ministry for Gozo Malta), Fundación Sorapán de Rieros Spagna.Si tratta di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Land Art, aperte le iscrizioni al workshop ‘Il lupo di Trappisa’Sono in corso le prenotazioni per partecipare al workshop di Land Art ‘Il lupo di Trappisa’ tra natura e creazione collettiva dal 10 al 12 aprile al... Sport, aperte le iscrizioni al 5x1000L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente aperto le iscrizioni al 5x1000 per le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) per l’anno 2026. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: A maggio prende il via Stay Tuned, il workshop gratuito di formazione; Chi, secondo voi, vincerà le elezioni? Da lunedì il via ai sondaggi sul nostro canale Whatsapp; Elezioni a Tricase: Paolo Musarò si presenta; Educare al rispetto per la donna. A Rapallo prende il via il progetto 'Golf senza barriere'Prende ufficialmente il via presso il Circolo Golf e Tennis Rapallo il primo appuntamento di Golf Senza Barriere, un progetto ambizioso che intende promuovere il golf paralimpico in Liguria. ansa.it Il leader della Matteo Salvini prende le distanze dai due candidati musulmani inseriti nelle liste della Lega per le elezioni comunali di Vigevano, aprendo un nuovo caso politico interno al partito. La polemica nasce dalla candidatura di Hussein Ibrahim, portav - facebook.com facebook Pensioni, la metà degli italiani prende «troppo»: come rivedere i sussidi (e finirla con il buonismo) x.com