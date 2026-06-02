Il Museo di Palazzo Pretorio offre sconti per chi visita in bicicletta in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, il 3 giugno. L’iniziativa prevede tariffe ridotte per i visitatori che arrivano in bici, senza specificare il numero di ingressi o le modalità di accesso. L’offerta è valida solo per quella giornata e si applica alle persone che presentano la bicicletta all’ingresso.

In occasione della Giornata mondiale della bicicletta, che si celebra ogni anno il 3 giugno - il Museo di Palazzo Pretorio lancia un’iniziativa speciale dedicata agli amanti delle due ruote. Domani e nel weekend di sabato 6 e domenica 7 giugno, tutti coloro che raggiungeranno in bicicletta piazza del Comune per recarsi al museo potranno usufruire di una riduzione sul biglietto d’ingresso: per ottenere lo sconto sarà sufficiente mostrare in biglietteria una foto scattata in sella alla propria bici davanti al Palazzo Pretorio. I partecipanti sono inoltre invitati a condividere lo scatto sui propri canali social taggando i profili del museo e utilizzando l’hashtag #PretorioBikeFriendly. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Museo in bici: sconti al Pretorio

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