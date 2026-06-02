Una società ha avviato un'indagine sulla sicurezza dei dati aziendali nell'uso di intelligenza artificiale. Si analizzano i rischi di condividere documenti riservati e brevetti con strumenti come ChatGPT, evidenziando come i dati possano essere utilizzati da concorrenti. La preoccupazione principale riguarda la possibilità che informazioni sensibili possano alimentare modelli di intelligenza artificiale di altri operatori, compromettendo la riservatezza e la proprietà intellettuale.

? Domande chiave Come possono i tuoi dati aziendali alimentare i modelli dei competitor?. Quali rischi corri usando ChatGPT per gestire documenti riservati e brevetti?. Come si trasforma una spesa cloud imprevedibile in un investimento fisso?. Perché l'intelligenza artificiale locale può eliminare il problema delle allucinazioni?.? In Breve Modelli open weights come Alibaba o Mistral permettono gestione locale dei dati. Hardware con GPU dedicate garantisce funzionamento h24 senza connessione internet. Investimenti industriali beneficiano di ammortamento al 180% e bandi governativi. Soluzioni per professionisti includono noleggio hardware per studi legali e fiscali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI aziendale: la sfida di Brainyware per la sicurezza dei dati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dentro OVER lazienda italiana che sta dando gli occhi ai Robot con lAI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Attacco hacker a Booking.com, a rischio la sicurezza dei dati dei clienti

IA aziendale: il muro dei dati frammentati che blocca il businessRecentemente, due esperti hanno evidenziato come le aziende incontrino difficoltà nell'implementare l'intelligenza artificiale a causa di...

Gestione del cambiamento in azienda: come integrare l’AI nei processiGestione del cambiamento in azienda e AI: strategie, KPI, governance e formazione per integrare l’intelligenza artificiale. agendadigitale.eu

Glean: la sfida per il controllo dell'AI layer aziendaleFondata nel 2019, Glean nasceva per rispondere alle difficoltà delle imprese nel reperire informazioni all’interno di un ecosistema sovraccarico di applicativi, da Salesforce a Slack, da Zendesk a ... it.blastingnews.com