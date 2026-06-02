L’Aglione della Valdichiana sta per ricevere il riconoscimento IGP. Dopo aver completato l’iter, il prodotto si sta preparando a essere ufficialmente registrato presso le autorità europee. Il processo di riconoscimento si avvicina alla conclusione, con la richiesta di registrazione inviata a Bruxelles. La procedura ha coinvolto vari passaggi, ora in fase di approvazione finale. La registrazione garantirà una tutela legale e la valorizzazione del prodotto a livello europeo.

Lo avevamo lasciato sulla rampa di lancio per Bruxelles; ora l’ Aglione della Valdichiana è in viaggio verso la capitale politica e amministrativa dell’Europa per ottenere la registrazione dell’ Indicazione Geografica Protetta (IGP). Dunque l’iter che dovrebbe garantire il fondamentale riconoscimento a un prodotto agricolo del territorio sta pienamente rispettando le tappe indicate il 10 aprile, nella sala consiliare di Montepulciano, in occasione della pubblica audizione che, con la validazione dei funzionari del Ministero dell’agricoltura, approvò il disciplinare di produzione. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il 25 maggio è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aglione della Valdichiana. Riconoscimento per l’IGP. L’iter è in dirittura d’arrivo

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