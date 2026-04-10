L’Aglione della Valdichiana vicino all’Igp

Il 10 aprile si è svolta nella Sala del Consiglio Comunale di Montepulciano una riunione pubblica dedicata all’Aglione della Valdichiana, che si trova vicino all’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Alla riunione hanno partecipato rappresentanti del Ministero e soci dell’Associazione dei Produttori, che hanno assistito al pubblico accertamento. L'incontro ha rappresentato un passo importante nel percorso di certificazione del prodotto.

Aglione della Valdichiana vicino all’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Si è tenuta il 10 aprile nella Sala del Consiglio Comunale di Montepulciano la Riunione di Pubblico Accertamento da rappresentanti del Ministero alla presenza dei soci dell’Associazione dei Produttori e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: L’Aglione della Valdichiana a un passo dall’igp Temi più discussi: L’Aglione della Valdichiana ad un passo dall’IGP; Aglione della Valdichiana verso l’Igp. Ultimo passaggio con il ministero; Aeroporto di Perugia: tra tre settimane calo dei voli a causa della crisi del carburante; Un francobollo per celebrare i 100 anni di storia della Unoaerre. L’Aglione della Valdichiana a un passo dall’IgpVALDICHIANA. L’Aglione della Valdichiana è ormai vicino al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta. Stamani, nella Sala del Consiglio ... ilcittadinoonline.it L’Aglione della Valdichiana ad un passo dall’IGPL’iter per l’ottenimento dell’Indicazione geografica protetta sta per concludersi ... msn.com L’Aglione della Valdichiana è ormai vicino al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta. Stamani si è infatti tenuta la cosiddetta “Riunione di Pubblico Accertamento” che è un passaggio formale per il riconoscimento della IGP x.com L’Aglione della Valdichiana verso il riconoscimento IGP L’Aglione della Valdichiana si avvia a ottenere il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta), che ne tutela la specificità e valorizza il prodotto a livello europeo . Il 10 aprile a Montepulciano s - facebook.com facebook