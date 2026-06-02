L'AEW tornerà all'Arena Mexico il 5 agosto 2026 con un evento dal vivo. L'incontro, intitolato Grand Slam Mexico 2026, sarà uno speciale episodio di Dynamite. La data è stata ufficialmente confermata e l'evento si terrà a Città del Messico.

La AEW farà ritorno a Città del Messico quest’estate per uno speciale episodio di Dynamite. È stato confermato che AEW Grand Slam Mexico 2026 andrà in scena dal vivo dall’ Arena Mexico mercoledì 5 agosto. L’annuncio è arrivato da Fox Sports MX, emittente che trasmetterà l’evento in Messico. Lo show sarà invece visibile negli Stati Uniti su TBS e HBO Max. I biglietti andranno in vendita questo sabato (6 giugno) alle 10 del mattino, ora del Centro. I nomi presenti nella grafica promozionale. Sulla grafica pubblicitaria diffusa dalla AEW per lo show figurano il AEW World Champion MJF, Andrade El Idolo, Thunder Rosa e Bandido, insieme a Mistico e Mascara Dorada, atleti legati da un doppio contratto con AEW e CMLL. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Si torna nella mitica Arena Mexico, ecco quando si terrà Grand Slam Mexico 2026

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CMLL - CAMPEONATO NACIONAL AEW / TITÁN (R) VS RICOCHET (C) / ARENA MÉXICO / 16-01-26

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