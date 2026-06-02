Durante una festa tra ex concorrenti del GF Vip 8, Adriana e Antonella hanno scoperto di essere state bloccate da Francesca Manzini su Instagram. La notizia ha causato tensione tra le partecipanti, portando a chiarimenti improvvisi. La scoperta del blocco è avvenuta nel corso dell'incontro, senza che fosse prevista. Nessun altro dettaglio sui motivi del blocco o sulle conseguenze di questa scoperta è stato comunicato.

Durante una festa tra ex GF Vip 8 emerge un retroscena social: Adriana e Antonella scoprono che Francesca Manzini le aveva bloccate su Instagram, tra tensioni e chiarimenti inattesi. Alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 8 continuano a essere protagonisti anche lontano dalle telecamere della Casa, alimentando dinamiche e discussioni sui social. Questa volta al centro dell'attenzione ci sono Francesca Manzini Antonella Elia e Adriana Volpe. L'oggetto della discussione? A quanto pare, l'imitatrice avrebbe bloccato le ex coinquiline su Instagram, scatenando così una nuova polemica. Il 31 maggio Adriana Volpe ha festeggiato il suo 53° compleanno organizzando una festa privata alla quale ha invitato soltanto tre ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip: Antonella Elia, Lucia Ilardo e Francesca Manzini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Adriana e Antonella scoprono il blocco di Francesca su Instagram dopo il GF Vip

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