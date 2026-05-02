Al Grande Fratello Vip si torna a parlare di tensioni tra alcuni concorrenti, con particolare attenzione su Antonella Elia e Adriana Volpe. Il pubblico ha manifestato il proprio dissenso attraverso commenti sui social e durante la diretta, evidenziando momenti di discussione tra le due. La situazione ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori, che si sono espressi in modo deciso sulla questione.

Il Grande Fratello Vip torna al centro delle polemiche e questa volta è il pubblico a far sentire forte la propria voce. Dopo gli ultimi scontri nella Casa, sui social si è acceso un vero caso, tra accuse, sospetti e commenti durissimi. Nel mirino, alcuni atteggiamenti dei concorrenti che non sono passati inosservati. Momenti di calma dopo la tempesta. Nel pomeriggio, Adriana Volpe e Antonella Elia si concedono una pausa in giardino, cercando di allontanarsi per un attimo dal clima teso della Casa. Nonostante il momento di tranquillità, il pensiero torna inevitabilmente a Francesca Manzini, ancora scossa dopo il duro confronto con Marco Berry.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Che imbarazzo”: al GF Vip riflettori su Antonella Elia e Adriana Volpe

Scoppia la guerra al Gf Vip: Antonella Elia e Dario Cassini ai ferri corti

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