Addio ballerine vogliamo i mocassini | arricciati o da barca guida ai modelli di tendenza per l'estate 2026

I mocassini sono il modello di calzature più richiesto per l’estate 2026, apprezzati per la loro versatilità ed eleganza. Disponibili in versioni arricciate o da barca, si abbinano facilmente a diversi outfit e sono considerati un'alternativa alle tradizionali ballerine. Questo tipo di scarpa rappresenta la scelta più in voga per la stagione calda, sostituendo le ballerine con modelli più pratici e di tendenza.

I mocassini sono il modello basso più cool del momento, eleganti e versatili si abbinano con tutto e sono perfetti per la stagione calda. Dalle varianti round simili a scarpe da barca a quelle arricciate, fino ai sabot che lasciano il tallone nudo, ecco la guida definitiva ai mocassini di tendenza per l'estate 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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