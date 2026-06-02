Addio ai fondali | via lo smantellamento della rete oceanica da 368 mln$

Notizia in breve

È stato annunciato lo smantellamento della rete di sensori oceanici, un progetto valutato 368 milioni di dollari. La rimozione di questi dispositivi, utilizzati per monitorare le condizioni marine, avverrà nei prossimi mesi. La decisione di eliminare i fondi e procedere con lo smantellamento è stata presa dall’amministrazione attuale. Non sono stati forniti dettagli sui criteri o le motivazioni ufficiali di questa scelta.