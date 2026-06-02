Addio ai fondali | via lo smantellamento della rete oceanica da 368 mln$
È stato annunciato lo smantellamento della rete di sensori oceanici, un progetto valutato 368 milioni di dollari. La rimozione di questi dispositivi, utilizzati per monitorare le condizioni marine, avverrà nei prossimi mesi. La decisione di eliminare i fondi e procedere con lo smantellamento è stata presa dall’amministrazione attuale. Non sono stati forniti dettagli sui criteri o le motivazioni ufficiali di questa scelta.
? Punti chiave Come influirà la rimozione di questi sensori sulla pesca commerciale?. Perché l'amministrazione Trump ha deciso di tagliare questi fondi?. Quali rischi comporta la perdita dei dati sulle correnti globali?. Dove si trovano i 900 strumenti che verranno rimossi dai fondali?.? In Breve Operazione di rimozione di 900 strumenti durerà almeno 15 mesi.. Tagli proposti dall'amministrazione Trump prevedevano riduzione fondi dell'80% per il 2025-2026.. Monitoraggio sismico su vulcano sottomarino attivo proseguirà fino al 2028.. Rilevazioni in Alaska e Carolina del Nord supportavano l'industria della pesca commerciale.. La National Science Foundation avvia lo smantellamento della rete Ocean Observatories Initiative. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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