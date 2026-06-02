Addio a Natale Triscari maestro dell' arte sartoriale che ha vestito generazioni di palermitani

Da palermotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sarto di 98 anni è deceduto recentemente. Nato nel Messinese, si era trasferito in giovane età a Palermo, dove ha gestito una bottega sartoriale. Ha lavorato per molti anni creando abiti su misura, frequentata da clienti di rilievo. La sua attività si è sviluppata nel corso di decenni, vestendo diverse generazioni di cittadini. La sua morte è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia.

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Si è spento all’età di 98 anni, dopo una vita dedicata all’arte sartoriale. È morto Natale Triscari, originario di Tortorici, nel Messinese, che si era trasferito molto giovane a Palermo dove per decenni ha cucito e realizzato abiti su misura nella sua bottega sempre affollata da direttori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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