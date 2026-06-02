Addio a Natale Triscari maestro dell' arte sartoriale che ha vestito generazioni di palermitani

Notizia in breve

Un sarto di 98 anni è deceduto recentemente. Nato nel Messinese, si era trasferito in giovane età a Palermo, dove ha gestito una bottega sartoriale. Ha lavorato per molti anni creando abiti su misura, frequentata da clienti di rilievo. La sua attività si è sviluppata nel corso di decenni, vestendo diverse generazioni di cittadini. La sua morte è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia.