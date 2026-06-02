addio a gigi tivelli un civil servant con il gusto della scrittura il ricordo di pisicchio

Gigi Tivelli è morto alla vigilia della Festa della Repubblica. Era conosciuto come un civil servant con una passione per la scrittura. La sua compagna di lunga data ha ricordato il suo impegno come “vero repubblicano”. Tivelli aveva partecipato attivamente alla vita pubblica italiana negli ultimi quarant’anni, lasciando un segno come figura di riferimento nel settore pubblico.

Addio a Luigi Tivelli, stimato consigliere parlamentare con il gusto della scrittura. Firma di Formiche.net, aveva amato la politica fin da ragazzo, quando ancora adolescente si impegnava nei gruppi giovanili repubblicani facendosi apprezzare da Ugo La Malfa. Fu animato da una generosità laica, meritevole, perché non si aspetta l’effetto collaterale, quello di un ristoro nell’aldilà. Il ricordo di Pino Pisicchio Ma è stato anche un acuto commentatore politico per diverse testate nazionali, tra cui anche Formiche.net; è stato uno scrittore, autore di una quarantina di libri di contenuto politologico, e almeno uno, che io ricordi, di... 🔗 Leggi su Formiche.net

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