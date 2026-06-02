Il difensore centrale, dopo aver lasciato l’Inter, cerca una nuova squadra a 38 anni. Dopo la promozione, il Monza si sarebbe fatto avanti per ingaggiarlo, puntando sulla sua esperienza. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora non ci sono annunci ufficiali. L’ex giocatore ha già avuto una lunga carriera tra le principali squadre italiane. La sua possibile firma con il Monza rappresenterebbe un arrivo di esperienza nel reparto difensivo del club.

Inter News 24 Il difensore centrale cerca una nuova sfida ad alto livello: i brianzoli, freschi di promozione, sognano il grande colpo d’esperienza. Il mercato degli svincolati offre occasioni di assoluto spessore per le squadre che cercano leadership e personalità nel reparto arretrato. Il leone non ha ancora intenzione di smettere e, se possibile, vuole continuare a giocare ad alto livello. E nonostante le 38 primavere c’è chi è pronto ad affidargli la guida della difesa. Francesco Acerbi ha già lasciato l’Inter per scadenza naturale del contratto ed è alla ricerca di una nuova sfida. Dopo aver salutato la Milano nerazzurra al termine del... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Acerbi non si ferma a 38 anni: spunta il Monza dopo l’addio all’Inter

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