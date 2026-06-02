A Francavilla al Mare torna MumArt con un Omaggio a Francesco Paolo Tosti a 110 anni dalla morte

Sarà inaugurata sabato 6 giugno la nona edizione di MumArt, intitolata “Omaggio a Francesco Paolo Tosti a 110 anni dalla morte”. Sono 80 gli artisti in mostra, con la partecipazione di 2 ospiti speciali e un totale di 140 opere. Pittura, scultura, fotografia, poesia, arte digitale e installazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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