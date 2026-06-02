80 anni di Repubblica | Crosetto al cambio della guardia

Il ministro della Difesa ha partecipato alla cerimonia di passaggio delle insegne, celebrando gli 80 anni di Repubblica. La cerimonia si è svolta al Quirinale, con la presenza di rappresentanti di vari reparti militari. Durante l'evento, sono state consegnate le insegne ufficiali e sono stati svolti discorsi ufficiali. La celebrazione ha visto il coinvolgimento di forze armate e ufficiali militari, senza altre partecipazioni pubbliche o civili.

? Punti chiave Come ha celebrato Crosetto il passaggio delle insegne dal suo ufficio?. Quali reparti militari hanno partecipato alla cerimonia del Quirinale?. Perché il cambio della guardia rappresenta la continuità delle tradizioni repubblicane?. Cosa simboleggia la presenza dei Corazzieri in questo ottantesimo anniversario?.? In Breve Cerimonia celebrativa svolta il 1 giugno 2026 presso il Quirinale. Partecipazione del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4 Reggimento Carabinieri. Crosetto osserva il passaggio delle insegne dalle finestre del proprio ufficio. Rito militare celebra ottant'anni di storia della Repubblica Italiana. Il cambio della guardia al Quirinale per l’80° anniversario della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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