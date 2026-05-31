Democrazia e musica | l’Acquedotto Carolino celebra 80 anni di voto

L’Acquedotto Carolino, patrimonio UNESCO, celebra 80 anni di voto con un evento speciale. Le sue arcate dei Ponti della Valle si trasformeranno in un palcoscenico per la musica e la democrazia. Non sono stati ancora annunciati i brani che verranno eseguiti, ma l’iniziativa mira a unire storia e cultura attraverso un collegamento simbolico tra il monumento e il diritto di voto. La manifestazione coinvolgerà artisti e pubblico in un’atmosfera unica.

? Punti chiave Come può un acquedotto UNESCO diventare un palcoscenico per la democrazia?. Quali brani musicali animeranno le arcate monumentali dei Ponti della Valle?. Chi guiderà il concerto celebrativo tra le rovine storiche?. Perché questo evento collega il voto del 1946 al territorio locale?.? In Breve Programma include visite guidate, deposizione corona ai Caduti Garibaldini e ammainabandiera.. Concerto della Banda Polizia Penitenziaria diretto dal Maestro Fausto Remini.. Repertorio musicale include brani di Morricone, Rota, Goldsmith, Cats e Phantom.. Ecomaratona sul tracciato dell'Acquedotto prevista per il 14 giugno.. Il Carolino Festival celebra l’ottavo decennio della ai Ponti della Valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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