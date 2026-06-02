80 anni di Costituzione | il rito che unisce popolo e difesa

Oggi si celebra l’anniversario di 80 anni dalla promulgazione della Costituzione, con un rito pubblico che coinvolge cittadini e forze armate. La cerimonia si svolge in una piazza centrale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, militari e cittadini. Durante l’evento vengono letti estratti della Costituzione e si svolge un momento di omaggio ai caduti. La giornata si conclude con un corteo che attraversa le vie principali della città.

? Domande chiave Come si è evoluto il concetto di cittadino-soldato dall'antica Grecia?. Perché il servizio militare era un requisito per la vita pubblica?. Cosa stabilisce concretamente l'articolo 52 della nostra Costituzione?. Come può la parata militare educare le nuove generazioni ai valori civili?.? In Breve Radici storiche dal modello del cittadino-soldato della polis greca e di Roma. Evoluzione delle milizie comunali medievali e nascita del Tricolore nel 1796. Articolo 52 della Costituzione definisce la difesa della Patria come sacro dovere. Funzione educativa della parata per trasmettere i valori costituzionali alle nuove generazioni. La sfilata del 2 giugno celebra ottant’anni di tra storia e dovere civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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