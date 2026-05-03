Da oltre 80 anni, la borgata di San Giuseppe partecipa a un rito tradizionale legato all’asta, un appuntamento che si ripete ogni anno senza interruzioni. La storia di questa usanza affonda le sue radici nel 1944, quando tutto ebbe inizio con due bottiglie come simbolo di scambio e condivisione. Recentemente, sono stati individuati nuovi custodi che si occupano di mantenere vivo il ricambio generazionale e di tramandare questa tradizione.

? Cosa scoprirai Come è nata l'usanza delle aste iniziata con due bottiglie nel 1944?. Chi sono i nuovi custodi che garantiscono il ricambio generazionale?. Perché questa comunità sceglie la lentezza per resistere alla modernità?. Cosa permette ai bambini di partecipare attivamente ai riti della borgata?.? In Breve Tradizione dell'asta iniziata nel 1944 grazie all'intuizione di Domenico Tarizzo.. Ringraziamenti ai priori uscenti Gianna e Sergio Casolasco per il lavoro svolto.. Sottopriori Enrico e Valentina Abbà garantiscono il ricambio generazionale nella comunità.. Rito della processione e messa celebrati presso la cappella di San Giuseppe..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giuseppe, il rito dell’asta che unisce la borgata da 80 anni

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