La perdita di collagene nella pelle si manifesta con cinque segnali principali: comparsa di rughe e linee sottili, perdita di elasticità, secchezza e disidratazione, aumento di macchie e discromie, e una maggiore sensibilità o irritabilità. Questi cambiamenti indicano una diminuzione della produzione di collagene, che rappresenta il 75% del peso della pelle. Per contrastare questi effetti, si consiglia di utilizzare creme a base di collagene, proteggere la pelle dai raggi UV e mantenere una buona idratazione.

Il collagene è una proteina fondamentale per il benessere della pelle, costituisce infatti il 75% del suo peso. Per questo è facile comprendere quanto sia indispensabile per renderla compatta, elastica e per mantenere un aspetto giovane. Purtroppo a partire dai 25 anni d’età il nostro corpo inizia a perdere collagene. Con il tempo infatti le cellule che realizzano la sintesi del collagene cominciano a ridurre la loro attività. Si tratta di un processo graduale che però spesso viene accelerato da alcuni fattori. Prima di tutto l’ambiente, ma anche l’esposizione al sole, l’alimentazione, lo stress, lo stile di vita e gli ormoni. Quando le fibre di collagene tendono a diminuire la struttura di sostegno della pelle si indebolisce, facendola apparire più fragile e sottile, ma soprattutto meno resistente agli agenti esterni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 5 segnali che la tua pelle sta perdendo collagene e cosa fare subito

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